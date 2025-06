Marco Falaschi presentato come nuovo regista della Yuasa Battery Grottazzolina

— come si suol dire — passa inosservata. Con il suo carisma e una comunicativa diretta, Marco Falaschi si appresta a portare nuova energia e freschezza alla Yuasa Battery Grottazzolina, pronto a lasciare un segno indelebile nel suo ruolo di regista. Un talento che promette di innovare, coinvolgere e ispirare tutti i collaboratori, consolidando un percorso di successo e crescita condivisa.

Prima di iniziare la serata dedicata ai collaboratori della Yuasa Battery Grottazzolina c’è stata, come gustoso aperitivo, la presentazione ufficiale di Marco Falaschi, il nuovo regista di Grotta. All’interno dell’incontro con la stampa è subito venuta fuori una delle qualità importanti che hanno fatto optare per il suo arrivo ovvero la personalità. Spiccata senza ombra di dubbio, pochi peli sulla lingua e quella ironia tutta toscana che non questa assolutamente. Il tutto accompagnato da un pacchetto tecnico di indubbio valore e un curriculum di esperienze, in Italia e non solo, da fare invidia a molti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marco Falaschi presentato come nuovo regista della Yuasa Battery Grottazzolina

In questa notizia si parla di: Marco Falaschi Regista Yuasa

