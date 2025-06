Marco Badiali confermato al Tolentino per la prossima Eccellenza

Il Tolentino si assicura un elemento di grande valore per la prossima stagione di Eccellenza: Marco Badiali, centrocampista classe 1997, è stato riconfermato dalla società. Con una carriera ricca di esperienze tra Gubbio, La Spezia e diverse altre squadre, Badiali rappresenta un punto fermo imprescindibile per il nuovo progetto. La sua leadership e abilità saranno fondamentali per affrontare con successo il prossimo campionato.

Il centrocampista Marco Badiali, classe 1997, sarà ancora uno dei punti fermi del nuovo Tolentino. Il giocatore è stato infatti confermato dalla società e l'allenatore Paolo Passarini potrà contare su di lui in vista della prossima Eccellenza. Si tratta di un giocatore brillante e di esperienza che, dopo le giovanili a Gubbio e La Spezia, ha indossato anche le maglie di Sangiustese, Valdichienti Ponte, Sangiustese, Trodica, Aurora Treia, Chiesanuova. "Sono molto felice – ha detto Badiali – di rimanere a Tolentino. Ringrazio il presidente, il direttore e l'allenatore per avermi rinnovato la fiducia nonostante alcuni problemi fisici accusati nella passata stagione.

In questa notizia si parla di: Badiali Tolentino Marco Confermato

