Marciapiedi a ostacoli e strade pericolose

I marciapiedi a ostacoli e le strade pericolose di viale Indipendenza e del quartiere Colleverde rappresentano un grave rischio per cittadini e pedoni. La denuncia del consigliere comunale Alessandro Marcolini (Partito Democratico) mette in luce una situazione insostenibile, dopo numerose proteste e solleciti ignorati. È ora di agire concretamente per garantire sicurezza e decoro urbano: il problema non può più essere trascurato.

Marciapiedi a ostacoli e strade pericolose. Lo denuncia il consigliere comunale Alessandro Marcolini (Partito democratico), che punta il dito sulla situazione di viale Indipendenza e del quartiere Colleverde. La segnalazione arriva dopo "l’ennesima protesta dei residenti del quartiere e degli utenti della strada – dice Marcolini –. Non ci si può esimere dal ricordare i molti solleciti, le segnalazioni e le proposte effettuate in consiglio comunale all’attenzione dell’attuale amministrazione. Lo stato di incuria e pericolo, evidenziati già in passato, stanno aumentando a dismisura". Marcolini ammette come "bisogna riconoscere che alcune manutenzioni in zona, seppur ordinarie, siano state effettuate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Marciapiedi a ostacoli e strade pericolose"

