Marcia per la pace Nuova tappa Comuni in pista

La Marcia per la Pace dei Comuni dell’Adda torna a camminare, unendo comunità in un cammino di solidarietà, dialogo e impegno civile. Da Trezzo a Grezzago, questa nuova tappa rafforza il messaggio di unità e speranza tra i cittadini, promuovendo valori fondamentali per un mondo più giusto e pacifico. Un percorso che invita tutti a fare la propria parte: perché la pace si costruisce passo dopo passo, insieme.

Da Trezzo a Grezzago, nuova tappa della Marcia per la pace dei Comuni dell’Adda. Ieri, l’appuntamento con la manifestazione itinerante organizzata da sette centri rivieraschi "all’insegna della solidarietà, del dialogo e dell’ impegno civile ", spiega il sindaco Diego Torri. Il corteo è partito da piazza Giovanni Paolo. Prima, la colazione condivisa. L’iniziativa, patrocinata dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani, si inserisce in un calendario che toccherà i diversi centri della zona, mancano Trezzano Rosa, Basiano e Masate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marcia per la pace. Nuova tappa. Comuni in pista

