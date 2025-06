Marcia Formula Uno all' autodromo di Monza | 7 000 partecipanti e 137mila euro in beneficenza

Un’immensa passione e solidarietà si sono unite sulla pista dell’Autodromo di Monza, dove la 45ª Marcia Formula Uno ha riunito quasi 7.000 partecipanti, raccogliendo ben 137.000 euro a favore di Casa LILT Monza. Un evento che dimostra come sport e cuore possano fare la differenza, offrendo speranza e assistenza a chi ne ha più bisogno. E questa straordinaria giornata conclude un’altra pagina di impegno e solidarietà condivisa.

Monza, 8 Giugno 2025 - Quasi 7000 le persone che hanno partecipato e 137mila euro i fondi raccolti destinati a Casa LILT Monza, per i servizi di prevenzione, di riabilitazione e di assistenza ai malati offerti nel centro, dove per i pazienti in condizioni di fragilità economica e sociale, tutti i servizi, comprese visite ed esami, sono completamente gratuiti. E' questo il bilancio della 45esima edizione della "Marcia Formula Uno: in pista contro il cancro" che si è tenuta oggi sulla pista dell'Autodromo. Una manifestazione solidale aperta a tutti per sostenere il polo oncologico che promuove la prevenzione sul territorio di Monza.

