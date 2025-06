Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon davanti a fratello Alex | Bagnaia ' respira' con il terzo posto dopo il periodo no

Il ritorno di Marc Marquez in grande stile continua a sorprendere gli appassionati di MotoGP. Sul circuito di Aragon, l’otto volte campione del mondo ha conquistato una vittoria dominante davanti al fratello Alex e Bagnaia, che finalmente respira dopo un periodo difficile. Con questo risultato, Marquez rafforza la sua leadership nel Mondiale 2025, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La stagione si fa sempre più emozionante: il campionato è aperto a ogni possibile svolta.

