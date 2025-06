Marc Marquez mostruoso ad Aragon batte 17 volte il vecchio record della pista | il ritmo è impressionante

Il 2025 segna un nuovo capitolo nella leggenda di Marc Marquez, che con una performance mostruosa ad Aragon non solo domina la gara, ma riscrive i record della pista. Il suo ritmo impressionante ha lasciato il pubblico senza fiato, consolidando il suo status di campione assoluto. Un weekend perfetto che dimostra ancora una volta che Marquez è inarrestabile: il suo talento e determinazione continuano a stupire gli appassionati di MotoGP.

Weekend perfetto per Marc Marquez nel GP di Aragon della MotoGP 2025. Il campione spagnolo domina in lungo e in largo, conquista tutto e straccia i riferimenti cronometrici. Il dato più impressionante? Ben 17 giri della gara corsa sotto il precedente record della pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it