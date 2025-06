mara venier festeggia il nipote ma l assenza del marito preoccupa i fan video

Una serata di gioia e affetto per il piccolo Claudio, ma l'assenza del marito Mara Venier ha suscitato qualche preoccupazione tra i fan. La conduttrice, famosa per la sua spontaneità e cuore grande, ha condiviso momenti di festa che hanno riportato calore e sorrisi. Tuttavia, lo sguardo attento degli utenti si sofferma sulla presenza o meno del partner, alimentando curiosità e interrogativi sul loro legame. La serata, pur ricca di emozioni, lascia spazio a tanti pensieri.

Festa in famiglia per il piccolo Claudio. Mara Venier, storica conduttrice di "Domenica In", ha condiviso sui social alcuni momenti della serata trascorsa per celebrare l'ottavo compleanno del nipote Claudio, figlio del secondogenito Paolo Capponi. Il compleanno si è svolto in un ristorante romano con parenti e amici, tra sorrisi, torta e candeline. Nel video pubblicato su Instagram, Mara si mostra raggiante e affettuosa mentre guida i preparativi per il dolce e intona con gli altri il tradizionale "Tanti auguri". L'assenza che fa discutere. Tuttavia, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una significativa assenza: quella di Nicola Carraro, marito di Mara.