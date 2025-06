Manutenzione delle strade in partenza la ripavimentazione nelle due frazioni

Martedì 10 giugno partiranno i lavori di ripavimentazione in via dell'Unione, nelle frazioni di Baura e Correggio, per garantire strade più sicure e efficienti.

Sono destinati a iniziare martedì 10 giugno i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione stradale in via dell'Unione, nei territori delle frazioni di Baura e Correggio.

Manutenzione strade: in partenza la ripavimentazione di via dell'Unione - Inizieranno martedì 10 giugno 2025 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione stradale in via dell'Unione, nei territori delle frazioni di Baura e Correggio. Secondo cronacacomune.it

