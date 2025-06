Mano nella mano al concerto Stefano De Martino in love | nasce la coppia più bella d’Italia

Mano nella mano al concerto di Stefano De Martino in Love nasce la coppia più bella d’Italia. Lo scorso sabato, il cielo di Milano si è acceso non solo con l’energia di Dua Lipa, ma anche con un insolito avvistamento tra il pubblico. Tra 70.000 persone, gli occhi più attenti hanno scorto Stefano accanto a una celebre modella e stilista napoletana, dando vita a una storia che sta facendo sognare i fan e alimentando i gossip più intriganti.

Lo scorso sabato, il cielo di Milano è stato illuminato non solo dall’energia esplosiva di Dua Lipa, ma anche da un inatteso avvistamento tra il pubblico del suo concerto. Tra le oltre 70.000 persone presenti, gli occhi più attenti hanno notato Stefano De Martino in compagnia di una figura ben conosciuta nelle vicende di gossip. Il noto conduttore e ballerino non era solo. Al suo fianco, infatti, c’era una celebre modella e stilista, napoletana di nascita e milanese d’adozione, con cui Stefano ha una storia di alti e bassi. La loro complicità sotto palco non è passata inosservata. Nuovi sviluppi o vecchie storie?. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it