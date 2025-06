Manifestazioni a Los Angeles Trump invia l’esercito | Libererò la città dall’invasione dei migranti

Tensioni esplosive scuotono Los Angeles: tra manifestazioni di piazza e interventi militari, la città si trova al centro di una crisi senza precedenti. Con accuse di invasione migratoria e minacce di intervento armato, il clima è infuocato e incerto. La situazione precipita mentre i cittadini e le autorità lottano per trovare una via di pace in un contesto sempre più caotico. La città potrà risollevarsi o si spingerà oltre il limite?

Los Angeles, 8 giugno 2025 – I soldati della Guardia Nazionale hanno lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti ad Alameda, Los Angeles, radunati attorno a un edificio federale. Lo riporta la Cnn. Fuori dal Metropolitan Detention Center, invece, i soldati della Guardia Nazionale hanno lanciato proiettili al peperoncino nel tentativo di disperdere i manifestanti, alcuni dei quali hanno lanciato bottiglie d'acqua contro gli agenti. Decine di manifestanti sono radunati attorno all'edificio federale del Metropolitan Detention Center di LosAngeles, dove sono rinchiusi alcuni immigrati arrestati nei raid condotti dall'Ufficio immigrazione venerdì e sabato.

Sale la tensione tra il governatore della #California Newsom e #Trump che invia la guardia nazionale a Los Angeles x sedare disordini scatenati da immigrati.Bel clima Partecipa alla discussione

Immigrazione, scontri a Los Angeles. Trump invia la Guardia nazionale. Finalmente almeno in America finisce la pacchia. Chissà quando e se mai si sveglierà . #Clandestini #Trump #America Partecipa alla discussione

