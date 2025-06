Mani nude | recensione del film di Mauro Mancini #RoFF19

Immergiti nel mondo intenso di "Mani Nude", il nuovo film di Mauro Mancini presentato alla Festa del Cinema di Roma. Con un cast stellare e una narrazione coinvolgente, questa pellicola esplora le sfide e le emozioni più profonde dei suoi personaggi, lasciando lo spettatore senza fiato. La regia raffinata e le interpretazioni magistrali rendono "Mani Nude" un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema. La trama si svela tra tensione e suspence, catturando l’attenzione fino all’ultima scena.

Mauro Mancini torna a dirigere Alessandro Gassman nel suo nuovo lavoro Mani nude, presentato nella sezione Grand Public alla Festa del Cinema di Roma. Gli affianca il giovane e talentuoso Francesco Gheghi, già vincitore del Premio Orizzonti come miglior attore alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia per Familia, qui chiamato ad una prova molto impegnativa. La trama di Mani nude. Il diciottenne Davide, Francesco Gheghi, viene rapito una notte, fuori dal locale dove sta festeggiando con gli amici. Chiuso in un camion, è costretto a combattere a mani nude contro un avversario, fino a ucciderlo.