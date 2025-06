Manchester United van Gaal spara a zero sui Red Devils | Un club commerciale non calcistico

Manchester United, Louis van Gaal non risparmia critiche ai Red Devils: l’ex allenatore olandese smaschera le logiche commerciali e mette in discussione la vera anima del club. In un’intervista esplosiva, Van Gaal denuncia una cultura che sembra aver perso il legame con i valori sportivi, spingendo i tifosi a riflettere sul futuro di uno dei club più iconici del calcio mondiale. Ma cosa ha realmente detto? Scopriamolo insieme.

Manchester United, Louis van Gaal all'attacco dei Red Devils: il tecnico olandese fortemente critico contro la cultura del club Louis van Gaal torna a puntare il dito contro il Manchester United, con dichiarazioni taglienti che mettono in discussione l'intera filosofia del club. Intervistato da Sky Sports e riportato da Goal, l'ex tecnico olandese ha definito

