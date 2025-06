Mamma rapisce dall’ospedale la figlia neonata destinata all’adozione | ricerche in corso da giorni

Una giovane mamma di 27 anni ha fatto perdere le sue tracce con la neonata appena nata, destinate all'adozione, scatenando un’urgente caccia all’uomo. La fuga dall’ospedale di Genova-Sampierdarena ha acceso i riflettori su un caso delicato e complesso, che cattura l’attenzione di tutta Italia. Mentre le autorità intensificano le ricerche, il mistero sulla sorte della piccola e della madre si fa sempre più fitto. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Da quattro giorni non si hanno notizie di una giovane mamma e della neonata che ha partorito lo scorso mese, sparite dal reparto di Neonatologia dell’ospedale di Genova-Sampierdarena. Mercoledì 4 giugno la ragazza, 27 anni, sarebbe scappata con la figlia destinata all'adozione. Ricerche in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mamma Ospedale Figlia Neonata

Genova, il figlio prende una nota a scuola, mamma va dal preside e lo manda all'ospedale con un pugno - A Genova, una visita al preside si trasforma in un episodio di violenza. La madre di uno studente, infuriata per una nota scolastica, aggredisce il dirigente dell'istituto alberghiero Bergese, colpendolo e provocandone il ricovero per trauma cranico.

Mamma rapisce dall’ospedale la figlia neonata destinata all’adozione: ricerche in corso da giorni - Da quattro giorni non si hanno notizie di una giovane mamma e della neonata che ha partorito lo scorso mese, sparite dal reparto di Neonatologia dell’ospedale ... Lo riporta fanpage.it

Mamma scappa dall'ospedale con la figlia neonata destinata all'adozione - In fuga dall’ospedale con la bambina partorita da poche settimane. Una ventiquattrenne di origini straniere è scappata dal reparto di neonatologia del Villa Scassi di Genova Sampierdarena con la figli ... rainews.it scrive

Giovane mamma scappa dall’ospedale con la figlia appena partorita ma destinata all’adozione - Una ragazza tunisina di 27 anni, indigente e senza fissa dimora, scomparsa dal 4 giugno scorso con la sua bimba che il Tribunale dei Minori voleva affidare ai Servizi Sociali. E’ fuggita dal reparto d ... Scrive msn.com