Malori nella notte | morti due calciatori nel Novarese

Due calciatori dilettanti morti per un malore improvviso. Sono Federico Bricco, di 31 anni e Giuseppe Livrieri, 29 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malori nella notte: morti due calciatori nel Novarese

https://prealpina.it/pages/morti-due-calciatori-nel-novarese-381048.html…. E sempre successo ?

