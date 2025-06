Malore in acqua | annega e muore nel lago di Garda a 87 anni

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia sul lago di Garda, dove un uomo di 87 anni ha perso la vita a Brenzone. La vicenda, avvenuta domenica 8 giugno, rischia di evidenziare i pericoli legati al bagno in acque profonde e alle pratiche di sicurezza in età avanzata. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole di prudenza anche durante i momenti di svago.

Brenzone sul Garda – Tragedia sulla sponda veronese del lago di Garda, dove un uomo di 87anni è morto in acqua. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi – domenica 8 giugno - a Brenzone sul Garda, pittoresca località nella parte nord del lago dove le acque sono in media più profonde che nella parte bassa. Secondo la prima ricostruzion e dei fatti il pensionato ha fatto il bagno prima di avere completato la digestione. Questo potrebbe aver causato un malore in seguito a cui si è inabissato senza riuscire più a riemergere. L'allarme è scattato quando la moglie, non vedendo più il coniuge nuotare a circa 20 metri dalla riva, ha immediatamente chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malore in acqua: annega e muore nel lago di Garda a 87 anni

Malore in acqua, turista tedesco muore nel lago di Garda. L'uomo, 52 anni, è morto ieri nel giorno del suo compleanno, nelle acque del lago di Garda a Manerba, nel bresciano. Partecipa alla discussione

