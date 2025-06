Malore improvviso mentre è in vacanza con la famiglia | morto nella sua stanza

Un tragico dramma si è consumato sulle suggestive sponde del Benaco, quando un uomo di 60 anni, in vacanza con la famiglia al camping La Rocca di Manerba del Garda, ha perso improvvisamente la vita a causa di un malore. La sua morte, avvenuta nella stanza, ha sconvolto tutti i presenti, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e parenti. Un triste promemoria dell'imprevedibilità della vita, che ci invita a riflettere sulla fragilità umana.

È morto mentre era in vacanza, sulle sponde del Benaco. Questo è il tragico destino di un uomo di 60 anni, di nazionalità tedesca. L'uomo alloggiava, con i parenti, al camping La Rocca di Manerba del Garda: ad essergli fatale un malore accusato nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, all'interno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Malore improvviso mentre è in vacanza con la famiglia: morto nella sua stanza

