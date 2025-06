Malore fatale mentre è nei campi | muore 78enne

Una domenica che si è trasformata in una tragedia quella di oggi nei campi di Casciana Terme Lari. Un uomo di 78 anni, colto da un malore improvviso mentre lavorava all'aperto, ha perso la vita prima dell'arrivo dei soccorsi. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa ogni giornata e quanto sia importante intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. Perché la vita può cambiare in un attimo, e ogni momento conta.

Lari (Pisa), 8 giugno 2025 – Tragedia questa mattina, domenica 9 giugno, nei campi in località Boschi, in zona Aia Vecchia, nel comune di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Intorno alle 9 un uomo di 78 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all'aperto. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l'automedica di Pontedera. I soccorritori hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Il medico dell'automedica non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale mentre è nei campi: muore 78enne

In questa notizia si parla di: Malore Campi Fatale Muore

Malore fatale sul trattore, anziano muore nei suoi campi a Bazzano - Un malore improvviso mentre stava curando i suoi terreni, come faceva ogni giorno: ma ieri un infarto per Silvano Mantovani è stato fatale e lo ha stroncato mentre svolgeva la passione di una ... Riporta msn.com

Malore fatale sul lavoro, agricoltore muore a 61 anni - Castelnovo Monti Le borgate castelnovesi di Terrasanta, Cà di Magnano e Cinqueterre sono state profondamente addolorate nell’apprendere della morte improvvisa di Giovanni Campani, 61 anni: era intento ... Si legge su msn.com

Malore fatale, muore a 63 anni - Il malore che l’ha colto giovedì sera, si è rivelato fatale per Patrizio Farina, 63 anni, deceduto a soli 63... Il malore che l’ha colto giovedì sera, si è rivelato fatale per Patrizio ... Da ilrestodelcarlino.it