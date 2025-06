Malcesine al top per i servizi rivolti a persone con disabilità | confermata la Bandiera Lilla

Malcesine si conferma un esempio virtuoso di inclusione e accessibilità, conquistando per la seconda volta consecutiva la prestigiosa Bandiera Lilla. Questo riconoscimento nazionale premia l’impegno concreto del Comune nel garantire servizi e ambienti accessibili a tutti, contribuendo a rendere il territorio un punto di riferimento per le persone con disabilità. La conferma arriva in un momento di grande orgoglio, sottolineando come Malcesine continui a investire sull’inclusione e la qualità della vita di ogni suo visitatore.

