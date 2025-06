Malattie cardiovascolari l’Italia migliora ma non ovunque | al sud si muore prima Ecco i motivi e le regioni più a rischio

Nonostante i progressi nella lotta alle malattie cardiovascolari in Italia, il divario tra Nord e Sud si fa sempre più evidente. Le regioni meridionali, infatti, affrontano tassi di mortalità più alti e maggiori sfide in termini di prevenzione e accesso alle cure. Scopriamo insieme quali sono le ragioni di questa disparità e le regioni più a rischio, per capire come migliorare la salute di tutto il Paese.

Negli ultimi anni si è ridotta di molto la mortalità per malattie cardiovascolari in Italia. Ma il calo non è stato uniforme su tutto il territorio nazionale. Le regioni del sud, infatti, hanno visto aumentare il divario con quelle del nord. Il risultato è che nel mezzogiorno ci sono maggiori ricoveri e mortalità, ma non solo. Rilevato anche il ricorso a cure fuori regione e persino comportamenti sbagliati dal punto di vista della prevenzione. (CANVA FOTO) – Notizie.com È quanto emerso in queste ore da un nuovo rapporto del Gruppo di lavoro su equità e salute nelle regioni dell’Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Malattie cardiovascolari, l’Italia migliora ma non ovunque: al sud si muore prima. Ecco i motivi e le regioni più a rischio

