Makari esiste realmente in Sicilia dove si trova veramente il paese della fiction con Claudio Gioè

Makari, il suggestivo scenario della serie con Claudio Gioè, esiste davvero in Sicilia. Questo incantevole angolo di terra, scelto come sfondo per la fiction, incanta con la sua natura rigogliosa, la cultura autentica e un’atmosfera di pace lontana dal caos. La località, ispirata dai romanzi di Gaetano Savatteri, offre un’immersione totale nella Sicilia più genuina e affascinante. Ma dove si trova realmente Makari?

Makari esiste realmente? La località è stata scelta con punto di riferimento della fiction con Claudio Gioè. Makari è un luogo incantevole e paradisiaco per chi cerca pace, natura e cultura, e per chi vuole scoprire una Sicilia diversa e autentica. I protagonisti vivono in questa splendida terra siciliana, quasi distaccata dalla realtà. Tutto è stato pensato dallo scrittore e ideatore Gaetano Savatteri. I suoi libri sono diventati l’omonima serie tv. Dove si trova Makari in Sicilia? Makari esiste realmente in Sicilia?. Makari esiste davvero, ma si chiama Macari senza la k. È anche il nome del golfo cristallino che si estende dal Monte Cofano fino a Capo San Vito, e che offre spiagge e calette di rara bellezza, come la Caletta Rosa, la Cala del Bue Marino e la Baia Santa Margherita. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Makari esiste realmente in Sicilia, dove si trova veramente il paese della fiction con Claudio Gioè

In questa notizia si parla di: Makari Sicilia Esiste Realmente

