Makari 3 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata replica

Se ti sei perso la seconda puntata di Makari 3, nessun problema! Scopri dove e come vederla in streaming o in replica TV, così da non perdere neanche un secondo delle indagini di Saverio Lamanna e dei suoi complici. Continua a leggere per tutte le informazioni su come rivedere questa entusiasmante avventura su Rai 1.

Questa sera, domenica 8 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè. Saverio Lamanna, lo "sbirro di penna", insieme all'amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne "Il fatto viene dopo"); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina ("La città perfetta"); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario ("Tutti i libri del mondo"); un presunto incidente all'interno di un bellissimo centro termale ("La segreta alchimia").

