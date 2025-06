Makari 3 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata replica

Stasera, domenica 8 giugno 2025, alle 21:30 su Rai 1, torna in replica la seconda puntata di Makari 3, una serie avvincente diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna. Un episodio ricco di suspense e colpi di scena ci aspetta, intitolato "La città perfetta". Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla trama e il cast di questa imperdibile replica.

. Questa sera, domenica 8 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel nuovo appuntamento, dal titolo La città perfetta, Saverio viene chiamato a fare da moderatore a una importante conferenza a Gibellina, località che fu tragicamente distrutta nel 1968 da un terremoto. Ma qualcosa va subito storto: la conferenza viene bruscamente interrotta da un inatteso alterco e viene ucciso Leone, il principale organizzatore dell’evento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Makari 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

