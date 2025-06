Maignan vicino all’addio al Milan andrà al Chelsea per 18 milioni | i dettagli della trattativa

Il capitolo tra Maignan e il Milan si chiude con un trasferimento clamoroso: il portiere francese si prepara a vestire la maglia del Chelsea per 18 milioni di euro. Una trattativa accelerata in fretta, sfruttando i tempi stretti del Mondiale per Club, e pronta a scrivere un nuovo capitolo nella carriera del giocatore. La scena è pronta a cambiare, ma come si svilupperà questa storica operazione? Resta con noi per scoprire tutti i dettagli.

Termina qui la storia tra Maignan e il Milan: il portiere sarà un nuovo giocatore del Chelsea, accelerata per la trattativa visti i termini per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Un sito belga dice che il Milan potrebbe chiedere, mettere dentro nella trattativa Maignan, un portiere che appartiene al Chelsea. Si chiama Penders, 2005, titolare del Genk a 19 anni. Una manovra intelligente. Ecco perché ho titolato: "Volete Maignan? Dateci

Il Chelsea vuole ingaggiare Mike Maignan ma il Milan vorrebbe tenerlo. Il portiere francese piace molto a Massimiliano Allegri In questo caso si potrebbe riaprire la trattativa per il rinnovo e per evitare di perderlo a zero la prossima estate. [@DiMarzio]

Maignan al Chelsea, affare da 18 milioni. E il Milan si tuffa su Svilar. I dettagli - Domani attesa la chiusura per il portiere francese al Chelsea. Poi i rossoneri andranno a stringere per il suo erede: l'alternativa allo sloveno è Suzuki (Parma) ... Come scrive gazzetta.it

Mike Maignan sempre più vicino al Chelsea: ci sarebbe l'accordo economico con il Milan - Il portiere francese lascerà il club rossonero entro il 10 giugno per trasferirsi a Londra e giocare subito il Mondiale per Club. Da msn.com

Milan: vicina la cessione di Maignan al Chelsea - Il Chelsea rilancia con 15 M + bonus per Maignan. Il Milan valuta alternative. Trattativa in chiusura entro il 10 giugno. Come scrive milanosportiva.com