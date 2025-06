Maignan al Chelsea affare da 18 milioni E il Milan si tuffa su Svilar I dettagli

Il calcio di oggi non si ferma: Maignan è pronto a sbarcare al Chelsea per 18 milioni, mentre il Milan si prepara a Blindare il suo futuro con Svilar, con Suzuki in agguato come alternativa. La sessione di mercato entra nel vivo e le trattative infiammano il panorama sportivo. Resta sintonizzato per scoprire come evolveranno queste mosse strategiche, che potrebbero cambiare gli equilibri di Serie A e Premier League.

Domani attesa la chiusura per il portiere francese al Chelsea. Poi i rossoneri andranno a stringere per il suo erede: l'alternativa allo sloveno è Suzuki (Parma). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maignan al Chelsea, affare da 18 milioni. E il Milan si tuffa su Svilar. I dettagli

Calciomercato Milan, Maignan al Chelsea? Arriva la prima mossa dei Blues - Il calciomercato entra nel vivo con il Chelsea che sembra aver messo nel mirino Mike Maignan, portiere del Milan.

Il #Chelsea è in pressing su Mike #Maignan da almeno 48 ore: gradimento totale, ma solo alle condizioni migliori. Gli inglesi non vogliono andare oltre i 15 milioni più bonus per un portiere molto stimato, sì, ma trentenne e in scadenza tra poco più di un anno. Partecipa alla discussione

Modric-Milan, affare in chiusura. Tare in Croazia per definire l’accordo. Ibra, Costacurta e Maldini: a volte il tempo può essere battuto ? Reijnders e Theo in uscita, Maignan piace al Chelsea. In entrata piacciono Rabiot, Leoni e Cambiaso #edicolarossoner Partecipa alla discussione

Milan, si avvicina la cessione di Maignan: nuova offerta del Chelsea, le cifre - Il Chelsea insiste per Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata dal Milan negli scorsi giorni - che con i bonus non si avvicinava nemmeno a 20 milioni di euro. Scrive calciomercato.com

Milan: Maignan vicinissimo al Chelsea per 15 milioni, i rossoneri vanno su Svilar. Bonny subito all'Inter in tempo per il Mondiale per Club? - Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta p ... eurosport.it scrive

Maignan-Chelsea, dall'Inghilterra sono sicuri: il Milan non ha alcuna intenzione di scendere dalla propria valutazione di circa 30 milioni di euro - Maignan-Chelsea, dall'Inghilterra sono sicuri: il Milan non ha alcuna intenzione di scendere dalla propria valutazione di circa 30 milioni di euro Le possibilità di un trasferimento di Mike Maignan al ... informazione.it scrive

NOTIZIE CHELSEA: MIKE MAIGNAN AL CHELSEA AFFARE DA £ 25 milioni! | GRAZIE AL CHELSEA?