L'Europa si trova di fronte a sfide energetiche e strategiche senza precedenti: dalla dipendenza dalle terre rare cinesi alle tensioni sul petrolio russo, passando per importanti iniziative come il maxi progetto idroelettrico in Congo. In un contesto globale in rapido mutamento, l'UE cerca di rafforzare la propria autonomia. Scopri le ultime novitĂ e le implicazioni di queste dinamiche che plasmeranno il nostro futuro energetico e geopolitico.

Terre rare, Ue in difficoltĂ chiama la Cina. Cobalto, mercato lungo ma arriva l’acquirente. Export di petrolio russo al top. Maxi progetto idroelettrico in Congo. Il Vietnam abbandona la politica dei due figli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Ue, allarme terre rare

Terre rare, la corsa ai fondali oceanici può sfidare il dominio della Cina - La questione delle terre rare rappresenta una sfida cruciale per l'Occidente, che si trova a confrontarsi con la predominanza cinese nella catena di approvvigionamento di minerali essenziali.

Terre rare, l'Europa a un bivio - L’effetto sarebbe pervasivo in quanto le terre rare sono utilizzate per la realizzazione ... In questa prospettiva, possiamo dire che l’eventuale blocco dell’export di questi metalli cosi ... Si legge su ilmattino.it

Terre rare, quanto valgono quelle ucraine? Trump parlava di 500 miliardi di dollari. Ma dipende da che cosa si considera - Si fa presto a dire terre rare. Più difficile pare essere il dare loro un valore. Ieri Stati Uniti e Ucraina hanno trovato un accordo sullo sfruttamento dei giacimenti di minerali preziosi nel Paese. Segnala msn.com

Allarme componenti auto, perché diversi impianti sono fermi (e c’entrano le terre rare) - Alcuni stabilimenti europei di componenti hanno sospeso la produzione dopo la decisione della Cina, presa ad aprile, di sospendere le esportazioni di un'ampia gamma di terre rare e magneti correlati. corriere.it scrive

