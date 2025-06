Maggie smith rivela il suo giorno preferito sul set di downton abbey

Maggie Smith, simbolo di grazia e talento, ha condiviso il suo giorno preferito sul set di Downton Abbey, un momento speciale che rivela il suo lato più autentico. Ricordi che ci avvicinano all’icona britannica, il cui contributo rimarrà per sempre impresso nel cuore degli appassionati. Scopriamo insieme i dettagli di questa confessione, perché ogni aneddoto aggiunge un nuovo filo alla ricca trama della sua straordinaria carriera.

La scomparsa di Dame Maggie Smith ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, consolidando il suo status di icona tra gli attori britannici. La sua lunga carriera, caratterizzata da interpretazioni memorabili sia sul palcoscenico che sul grande schermo, si è conclusa con un’eredità fatta di eleganza, talento e versatilità. In questo contesto, emergono aneddoti e ricordi che testimoniano l’affetto e la stima nei suoi confronti, come quello condiviso da Matthew Goode, collega in Downton Abbey. la presenza di maggie smith in downton abbey. un pilastro del successo della serie. Maggie Smith ha partecipato a tutte le sei stagioni di Downton Abbey, oltre ai primi due film della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Maggie smith rivela il suo giorno preferito sul set di downton abbey

In questa notizia si parla di: Maggie Smith Downton Abbey

Downton Abbey – Il Gran Finale, rilasciato il trailer del film con l’omaggio a Maggie Smith – Video - Il mondo affascinante di Downton Abbey si prepara a salutarci con il suo gran finale cinematografico, in uscita il 12 settembre.

Downton Abbey – Il Gran Finale, rilasciato il trailer del film con l’omaggio a Maggie Smith – Video - Downton Abbey - Il Gran Finale arriverà sul grande schermo il 12 settembre portando con sé un grande cambiamento in un nuovo capitolo. Segnala 2anews.it

Matthew Goode On New Detective Show ‘Dept Q’, His “Favorite Day Ever” With Maggie Smith On ‘Downton Abbey’ & If He’d Do A Spinoff - Matthew Goode talks new Netflix detective show 'Dept Q'; his "favorite day ever" with Maggie Smith on 'Downton Abbey' & if he'd do a spin-off ... Si legge su deadline.com

Hugh Bonneville says final Downton Abbey film is 'tribute' to Dame Maggie Smith - Hugh Bonneville has said the final Downton Abbey film will be a “proper tribute” to Dame Maggie Smith. Segnala msn.com