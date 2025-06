Maestra scrive sul quaderno | Stufa di correggere i tuoi errori la famiglia denuncia | Metodi educativi inadeguati

Un episodio scuote l’opinione pubblica nella provincia di Treviso, sollevando questioni sul metodo educativo adottato nelle scuole. La maestra di quinta elementare ha scritto un messaggio piuttosto duro nel quaderno di uno studente, scatenando una discussione acceso sui limiti e le responsabilità della figura docente. Un caso che mette in luce quanto sia importante riflettere sulle strategie pedagogiche più efficaci e rispettose dell’alunno.

Il caso nella provincia di Treviso. Un episodio avvenuto in una scuola paritaria della provincia di Treviso ha sollevato un acceso dibattito sull'efficacia e la correttezza dei metodi educativi. Una maestra di quinta elementare ha scritto sul quaderno di un alunno un messaggio molto duro: "Sinceramente sono stufa di correggere innumerevoli correzioni di verifica scritte con i piedi, piene zeppe di errori ortografici gravi e di inesattezze. Se la tua idea è di continuare così, per me puoi stare a casa!" Il bambino, a cui era stato assegnato il compito di correggere a casa alcuni errori, non ha eseguito l'indicazione, provocando la reazione dell'insegnante.

