Madre e figlia trovate morte a villa Pamphili | indagini in corso a Roma

Tragedia nel cuore di Roma: madre e figlia trovate senza vita a Villa Pamphili, alimentando il mistero e le domande sulla loro vicenda. Gli inquirenti sono al lavoro per fare luce su questa drammatica scoperta, mentre si attendono i risultati delle analisi e dell’autopsia programmata per martedì. La comunità si stringe intorno al dolore, ma le risposte ancora non arrivano, lasciando aperta ogni possibilità fino al chiarimento finale.

Potrebbero essere madre e figlia la donna e la bimba trovate morte ieri pomeriggio all'interno di villa Pamphili a Roma. E' una delle ipotesi al vaglio. Gli investigatori sono al lavoro in queste ore per identificare i due corpi. Stamattina c'è stato un nuovo sopralluogo della polizia scientifica e della squadra mobile. Dall'autopsia, in programma martedì, e dall'esame del Dna arriveranno elementi utili per le indagini. La donna avrebbe un'età apparente di circa 40 anni. I decessi non sarebbero avvenuti nello stesso momento. Dalle prime verifiche la donna sarebbe morta diverse ore prima della bambina che ha tra i 5 e i 10 mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Madre e figlia trovate morte a villa Pamphili: indagini in corso a Roma

In questa notizia si parla di: Madre Figlia Trovate Morte

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Quindi madre e figlia? È impossibile che si possa andare in giro con cadaveri in spalla e nessuno veda e sappia nulla. Evidentemente la gente ha paura di esporsi perché chi ammazza una bimba è capace di tutto. #chilhavisto #chilhavisters Partecipa alla discussione

Cosa trovate negli inserti culturali del Foglio del weekend: Giovanni Ventimiglia su teologia e felicità , Fabiana Giacomotti sui nuovi direttori creativi della moda, Cristina Marconi sulle vedove di Camus. In edicola e in digitale https://edicoladigitale.ilfoglio.it Partecipa alla discussione

Donna e bimba morte, ipotesi siano madre e figlia - Potrebbero essere madre e figlia la donna e la bimba trovate morte ieri pomeriggio all'interno di villa Pamphili a Roma. E' una delle ipotesi al vaglio. Gli investigatori sono al lavoro in queste ore ... Segnala ansa.it

Bimba e donna trovate morte a Villa Pamphili. Sarebbero madre e figlia - AGI - Se non è una identificazione, poco ci manca. I poliziotti della Squadra Mobile di Roma dovrebbero essersi fatti una idea precisa sull'identità della donna e della bambina, di età compresa tra 6 ... Lo riporta msn.com

Individuata l'identità della donna e della bimba trovate morte a Roma: mamma e figlia, originarie dell'est - L'ipotesi è che si possa trattare di un duplice omicidio avvenuto in un contesto di degrado. Forse tra senza fissa dimora. Martedì ... Scrive huffingtonpost.it