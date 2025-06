Madden | il leggendario Robert Richardson sarà direttore della fotografia del film di David O Russell

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del cinema con l’arrivo di Robert Richardson, leggendario direttore della fotografia, al fianco di David O. Russell. Dopo aver contribuito a capolavori di Tarantino, Scorsese e Stone, Richardson porta la sua maestria in un progetto tutto nuovo. Questa collaborazione promette risultati straordinari e già fa sognare gli appassionati di cinema di tutto il mondo. Un incontro tra due giganti che potrebbe rivoluzionare il modo di raccontare storie sul grande schermo.

Lo storico collaboratore di Quentin Tarantino lavorerà per la prima volta insieme al regista di American Hustle e The Wrestler. Robert Richardson, una delle leggende di Hollywood, e direttore della fotografia di alcuni dei più importanti film nella storia del cinema, lavorerà per la prima volta al fianco di David O. Russell. Richardson, vincitore di tre premi Oscar, ha lavorato in diversi film di Quentin Tarantino, Martin Scorsese e Oliver Stone e ora aggiungerà un altro importante regista alla lista delle sue collaborazioni. Madden è il prossimo lavoro di Robert Richardson David O. Russell e Robert Richardson lavoreranno insieme al nuovo film del regista, Madden, sulla leggenda del football John Madden, interpretato da Nicolas Cage. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Madden: il leggendario Robert Richardson sarà direttore della fotografia del film di David O. Russell

