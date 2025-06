Maddaloni Scacco Matto di Lucia Sforza in biblioteca il 10 giugno

Martedì 10 giugno, la Biblioteca comunale di Maddaloni si trasformerà in un palcoscenico di cultura e emozioni con la presentazione del libro "Scacco Matto" di Lucia Sforza. Un appuntamento imperdibile nel ciclo di eventi Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, promosso dal Maestro Michele Letizia e l’UNAC Campania. Preparatevi a un pomeriggio di riflessione e scoperta: quello che accadrà vi lascerà senza parole.

Maddaloni (Ce) – Riprendono gli appuntamenti culturali con la rassegna d'arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, in collaborazione con l'UNAC Campania. Il prossimo appuntamento è stato programmato per martedì 10 giugno 2025 presso la Biblioteca comunale di Maddaloni alle ore 17:30. Martedì sarà presentato il libro "Scacco Matto" QUELLO CHE L'ITALIA CI SPINGE A FARE, del 2025, di Lucia Sforza per le Edizioni ELSA MAJOR. L'accoglienza dei partecipanti sarà caratterizzata dalla proiezione di un estratto dal film "IL SETTIMO SIGILLO" film 1957 di Ingmar Bergman e da un video di cronaca di un Tg.

