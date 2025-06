Macron raddoppia ruspe già in cantiere

Macron, il colosso europeo dell’abbigliamento sportivo, annuncia con entusiasmo l’espansione del suo quartier generale a Crespellano. I lavori di un nuovo complesso sono già iniziati, raddoppiando la sede e consolidando la posizione di leadership dell’azienda. Con un investimento di 15 milioni di euro e un bilancio in crescita, Macron si prepara a rafforzare ulteriormente il suo futuro, dimostrando come innovazione e sviluppo siano le chiavi del suo successo.

Il cantiere già delimitato e le ruspe al lavoro. Sono iniziati da pochi giorni a Crespellano i lavori di una nuovo complesso che andrà quasi a raddoppiare il quartier generale di Macron, l’azienda leader europeo di abbigliamento sportivo con sede in Valsamoggia che dopo aver archiviato un bilancio 2024 a quota 224 milioni, in aumento del 14% rispetto al 2023, dà ora il via a un investimento che vale 15 milioni di euro destinati alla costruzione del ‘Macron Distribution Center 2’, ovvero un ulteriore centro di distribuzione dei prodotti finiti, che prenderà forma all’interno della sede aziendale, portando l’estensione complessiva oltre 150. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macron raddoppia, ruspe già in cantiere

