Ma i vertici non arretrano | Dobbiamo andare avanti

In un clima di tensione e sfide, i vertici non arretrano: Massimiliano Polci e Andrea Manciola affrontano il confronto con la tifoseria, spiegando le strategie che guidano la trasformazione in srl e l'ampliamento della compagine societaria. Un momento delicato ma cruciale per il futuro del club, in cui si cerca di unire passione e visione imprenditoriale per consolidare il progetto e guardare avanti con determinazione.

Massimiliano Polci e Andrea Manciola tornano sul confronto teso con la tifoseria spiegando alcuni punti di vista cardine sulla situazione. Un momento delicato, in cui la società se da un lato sta operando per la trasformazione in srl, dall'altro sta cercando di allargare la componente societaria. Non solo Di Paolo da Roma, insieme a chi lo affiancherà, ma anche imprenditori del territorio, pare che siano due di Ancona e due di Camerano, che sarebbero pronti a entrare nel capitale sociale. Questo finché non si concretizzerà l'interesse del gruppo " Como " di cui s'è parlato nei giorni scorsi, operazione che richiederà diversi mesi per andare in porto.

