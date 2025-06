Ma che fine ha fatto il cantiere Wider? | Si va avanti | rispetteremo gli impegni

Il cantiere Wider, al centro di voci contrastanti e polemiche, sembra ancora in stand-by. Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali e si rassicura sul rispetto degli impegni, la situazione rimane avvolta da un velo di mistero. Come spesso accade, i rumors si intrecciano con la realtà , alimentando dubbi e sospetti. Ma cosa c’è realmente dietro questa intricata vicenda? Alla fine, solo il tempo potrà svelarlo.

Per radio banchina si attenderebbe solamente l’arrivo del carro funebre. Il presunto morto sarebbe il cantiere della Wider. Il problema, com’è successo anche un paio di anni fa, è che il morto cammina. Se è vero ‘tanti nemici, tanto onore’ alla Wider sono come. Napoleone. "Ma di quello che dicono non è vero nulla – dice l’amministratore Fabio Fraternale –. C’è qualcuno che deve avere soldi, altri li hanno avuti ed altri li avranno come entreranno i soldi in cassa". Solita storia Fraternale? "Certamente anche perché quelli che vanno spargendo veleni sono poi quelli a cui sono stati contestati i conti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it