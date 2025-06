Lutto nella Sorianese calcio è morto Danilo Morelli | Per la società è stato un papà

un vuoto incolmabile negli animi di tifosi, giocatori e volontari. Danilo Morelli, descritto come un vero padre per la società, ha dedicato anni di passione e impegno per il calcio locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutta la comunità sportiva di Soriano nel Cimino, che ora si stringe con affetto al dolore della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. La sua memoria vivrà sempre nel cuore del Sorianese.

