Lupa investita e uccisa da un’auto | Difficile che i cuccioli sopravvivano

Una lupa è morta ieri a pochi chilometri da Coccolia, nelle prime ore del giorno, a seguito di un investimento stradale in via Ravegnana. Il conducente del mezzo ha immediatamente chiamato la Polizia locale di Ravenna che a sua volta ha allertato le Guardie ecologiche volontarie, ma purtroppo per l’animale non c’era più niente da fare. La carcassa della lupa è stata recuperata dall’associazione ’Amici degli animali’. Al momento dell’impatto l’esemplare si trovava ad attraversare un tratto di strada che costeggia il Ronco; il fiume è infatti per i lupi un’importante riserva alimentare: è lì che trovano le nutrie di cui cibarsi, le quali in pianura costituiscono ormai la base della loro dieta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it