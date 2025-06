l uomo con i suoi occhi elettronici è arrivato fino a luoghi un tempo inaccessibili bui e inospitali ma non per le creature che li abitano e purtroppo vi ha scoperto anche preziose risorse da proteggere a ogni costo

L’uomo, armato di occhi elettronici e tecnologia avanzata, ha raggiunto luoghi un tempo avvolti nel buio e nell’ignoto. Gli abissi marini, la nuova frontiera del nostro pianeta, custodiscono misteri e risorse preziose, ma anche rischi e sfide da affrontare con rispetto. Mentre Kate e William si immergono tra squali e ambienti sconosciuti, ci ricordano quanto ancora ci sia da scoprire... e quanto sia fondamentale proteggere questi tesori nascosti.

F reddi, bui, silenziosi. Gli abissi marini sono l'ultima frontiera del nostro pianeta, i luoghi più inesplorati e misteriosi. Se la Fossa delle Marianne nel Pacifico con i suoi quasi 11mila metri vanta il record di punto più profondo della superficie terre- stre, l'ambiente inizia ben prima. Kate e William nelle profondità degli abissi: l'immersione da brividi per nuotare con gli squali X « Per convenzione sono mari abissali tutti quelli che superano i tremila metri di profondità » spiega Sandro Carniel, oceanografo e dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze Polari del Cnr. «In realtà, per noi esseri umani tutto ciò che dista più di 100 metri dalla superficie del mare lo è già».