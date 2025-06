L' unica scelta | mare o barbecue

l’unica vera scelta tra mare e barbecue. Oggi si vota, ma soprattutto si nuota: il panorama di ieri in piazza parla chiaro. Tra passione e strumentalizzazioni, sembra che alcuni preferiscano usare le occasioni pubbliche per tornaconto politico piuttosto che per un autentico confronto. In questo scenario, la decisione diventa semplice: tra relax e divertimento, quale scelta ci farà sentire più liberi? La risposta è nelle nostre mani.

Oggi si vota, ma soprattutto si nuota. Quello che abbiamo visto ieri in piazza è più che sufficiente per scegliere la grigliata e non l’adunata per votare dei quesiti che sono soltanto il chiodo per appendere il quadro di un regolamento dei conti a sinistra. Abbiamo assistito nelle ultime 24 ore non solo alla violazione del silenzio elettorale prima del referendum, ma al vergognoso uso strumentale di una manifestazione per Gaza che in realtà era contro Israele, messa in piedi solo per chiedere dal palco il voto agli italiani. Non serve altro per dare un giudizio politico dei peggiori, la politica ha sempre una grande dose di cinismo, ma Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono riusciti a superarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it