Lunedì 9 giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Scopri cosa riservano le stelle e le date di oggi, lunedì 9 giugno, tra oroscopo, eventi storici e proverbi popolari. Un giorno ricco di significato, con santi importanti come Sant’Efrem, e tradizioni preziose che ci accompagnano nel nostro cammino. Pronti a immergervi in un turbinio di curiosità e riflessioni? Allora, lasciatevi guidare da questa giornata e scoprite perché il 9 giugno può sorprendervi in ogni modo.

Il 9 giugno è il 160° giorno del calendario gregoriano. Mancano 205 giorni alla fine dell’anno. Santi del giorno: Sant’Efrem (Diacono e Dottore della Chiesa), il nome deriva dall’ebraico Efraim e significa “fecondo, che dà frutti”. Proverbio del giorno: Giugno caldo, grano biondo e vino. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Lunedì 9 giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

