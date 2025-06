L' ultimo saluto a Fernanda Di Nuzzo l' educatrice scolastica massacrata a coltellate dal marito a Grugliasco

Un tributo toccante ha riempito le strade di Grugliasco ieri, dove circa 200 persone hanno reso omaggio a Fernanda Di Nuzzo, l’educatrice scolastica tragicamente vittima di un gesto violento. La sua dedizione e il suo sorriso rimarranno impressi nei cuori di chi l’ha conosciuta. Un ultimo saluto che testimonia il dolore e la solidarietà di una comunità sconvolta, pronta a ricordare il suo valore e a riflettere sulla fragilità della vita.

Circa 200 persone hanno dato compostamente l'ultimo saluto, nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno 2025, a Fernanda Di Nuzzo, l'educatrice scolastica 61enne che è stata uccisa a coltellate dal marito e coetaneo Pasquale Piersanti nell'appartamento in cui abitavano in via Moncalieri a Grugliasco.

