Luis Henrique Inter la gioia del brasiliano dopo la firma coi nerazzurri | Impossibile non essere felici! Arrivo col cuore pieno di gratitudine – FOTO

Luis Henrique esplode di gioia dopo aver firmato con l’Inter, un sogno che diventa realtà per il talentuoso brasiliano. Attraverso un post su Instagram, l’esterno ha condiviso con entusiasmo le sue emozioni, mostrando gratitudine e determinazione. Arrivato dall’Olympique Marsiglia, Luis Henrique si prepara a vivere una nuova avventura in maglia nerazzurra. L’entusiasmo del giocatore è contagioso: questa firma rappresenta un passo importante verso una stagione ricca di successi e sfide emozionanti.

Luis Henrique Inter, la gioia del brasiliano dopo la firma coi nerazzurri: il messaggio social dell’esterno arrivato dall’Olympique Marsiglia. Attraverso il proprio profilo Instagram, Luis Henrique ha voluto esprimere la sua gioia e le sue emozioni provate dopo la firma col calciomercato Inter. Il brasiliano, arrivato dall’ Olympiqye Marsiglia, è il secondo colpo messo a segno dai nerazzurri in vista della prossima stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lui?s Henrique?? (@luisht01) IL MESSAGGIO – «Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita, ed è impossibile non essere felici e motivati da questa opportunità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, la gioia del brasiliano dopo la firma coi nerazzurri: «Impossibile non essere felici! Arrivo col cuore pieno di gratitudine» – FOTO

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Luis Henrique Inter Gioia Brasiliano Dopo Firma Nerazzurri Impossibile Essere Felici Arrivo Cuore Pieno Gratitudine – Foto

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Perché l'Inter ha preso Luis Henrique dal Marsiglia - Dopo qualche settimana di trattative, Marsiglia e Inter hanno chiuso il trasferimento di Luis Henrique in Italia. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni e i nerazzurri hanno rispettato le ... Come scrive informazione.it

Luis Henrique rivela: «Felice di essere all’Inter, è un grande salto. Ecco le mie caratteristiche» - Luis Henrique sprizza gioia, le parole del nuovo esterno dei nerazzurri Luis Henrique ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter, le parole dell’esterno nerazzurro: LA GIOIA – «Sono molto felice e molt ... Scrive informazione.it

Ufficiale, Luis Henrique all'Inter: l'annuncio dei nerazzurri - Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Marsiglia e sarà a disposizione per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ... Si legge su msn.com

Luis Henrique 2025 ? Welcome to Inter Milan