Luis Henrique dopo Sucic! L’Inter di Oaktree prende subito forma – CdS

Dopo l'acquisto di Petar Sucic, l'Inter accelera ancora, rafforzando il suo organico con Luis Henrique. In soli dieci giorni, il club nerazzurro ha dimostrato di saper agire in modo rapido e deciso, preparando il terreno per il Mondiale per Club. Il talento brasiliano si unirà subito alla squadra per gli allenamenti, pronto a lasciare il segno. Un'operazione strategica che promette grandi aggiornamenti per la stagione alle porte.

L’Inter ha annunciato ieri il suo secondo acquisto ufficiale in questa sessione di mercato estiva. Dopo Petar Sucic è stato il momento di Luis Henrique. SECONDO COLPO – Luis Henrique è il secondo colpo ufficiale dell’ Inter in questa sessione di mercato di giugno. In dieci giorni appena il club nerazzurro si è mosso in anticipo preparando il terreno per il Mondiale per Club. Il brasiliano si unirà ai compagni già da domani per gli allenamenti con il nuovo allenatore Cristian Chivu. Con lui ci sarà anche il primo acquisto già annunciato, ossia Petar Sucic. Il croato però arriverà nei prossimi giorni, appena finiti gli impegni con la nazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique dopo Sucic! L’Inter di Oaktree prende subito forma – CdS

In questa notizia si parla di: Luis Inter Henrique Sucic

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter possible mercato with Fabregas: - De Winter (22) / Acerbi - €25m - Zalewski (23) / Buchanan - €0m - Luis Henrique (23) / Darmian - €25m - Sucic (21) / Asllani - €0m - Raspadori (25) / Correa - €25m - Chiesa (27) / Arnautovic - €25m Partecipa alla discussione

?Inter, Simone Inzaghi ha "annunciato" l'acquisto di Luis Henrique in conferenza stampa (oltre a quello di Sucic): "La società ha già fatto 2 acquisti per la prossima stagione ma sa che dovrà farne altri" Partecipa alla discussione

Inter, è ufficiale l'arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia: tutti i dettagli e le cifre - L`Inter batte il secondo colpo sul mercato di giugno. Dopo aver prenotato il centrocampista croato Petar Sucic (classe 2003) dalla Dinamo Zagabria già nella scorsa. Si legge su msn.com

Ufficiale, Luis Henrique all'Inter: l'annuncio dei nerazzurri - Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Marsiglia e sarà a disposizione per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ... Segnala msn.com

I prossimi colpi dell’Inter dopo gli annunci di Sucic e Luis Henrique - Gli annunci ufficiali, arrivati nel giro di pochi giorni, degli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique, hanno dato ufficialmente il via al calciomercato dell’Inter. Sono i primi colpo di un’estate ... Riporta passioneinter.com