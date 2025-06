Luis Enrique ammette l’errore su Fabian Ruiz lo fece fuori perché lo considerava una spia El País

Luis Enrique, ex calciatore e attuale allenatore del Psg, ha ammesso di aver commesso un grave errore riguardo Fabian Ruiz. In passato, lo aveva ritenuto una spia e lo aveva escluso, ma ora riconosce il suo reale valore in campo. Un cambiamento di prospettiva che dimostra come anche gli errori possano portare a nuove scoperte e riconoscimenti importanti nel calcio. L’errore...

Secondo quanto riporta El País, l’ex calciatore spagnolo e attuale allenatore del Psg Luis Enrique, si è ricreduto sul valore del calciatore 29enne. « Il 7 giugno 2019, Fabián Ruiz ha fatto il suo debutto con la nazionale spagnola. Da allora, ha giocato 38 partite con la Roja, senza mai perdere » scrive il giornalista Giovanni Irigoyen. L’errore di Enrique Come riferisce il quotidiano spagnolo, nonostante i successi, Luis Enrique sospettava che il centrocampista potesse dare in pasto alla stampa la formazione spagnola per la semifinale da giocare contro l’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Enrique ammette l’errore su Fabian Ruiz, lo fece fuori perché lo considerava una spia (El País)

