Luigino travolto e ucciso a pochi metri da casa | 22enne ubriaco faceva una gara di velocità con la Punto

Una tragica fatalità scuote una tranquilla sera di periferia: Luigi Tognin, appena a pochi passi da casa, perde la vita in un incidente causato da un giovane ubriaco che faceva una pericolosa gara di velocità. La scena si è consumata in un attimo, lasciando sgomento e dolore. La giustizia ora ha il compito di fare luce su questa drammatica vicenda.

Luigino Tognin era quasi a destinazione, a poche centinaia di metri da casa sua, quando una Fiat punto lo ha travolto in pieno a fortissima velocità invadendo completamente l’altra corsia in fase di sorpasso. Per il 22enne al volante, ubriaco, sono scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it