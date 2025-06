L' UE rivede le norme sugli aiuti di Stato per affrontare la crisi abitativa

L'Unione Europea torna a concentrarsi sul tema cruciale della crisi abitativa, aprendo una consultazione pubblica per rivedere le norme sugli aiuti di Stato. Obiettivo: rendere più flessibili gli interventi per sostenere il mercato degli alloggi e affrontare con efficacia questa emergenza. Con scadenza a luglio, la Commissione si prepara a mettere in atto nuove strategie, che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli aiuti vengono erogati. Al rientro dalle ferie, si prospetta un nuovo capitolo di proposte e decisioni decisive.

Più flessibilità negli aiuti di Stato per gli alloggi. L' Unione Europea torna a focalizzarsi su alcuni dei dossier lasciati un po' da parte nel 2025: uno di questi è quello della crisi abitativa. La Commissione ha dato il via ad una consultazione pubblica per rivedere le norme sugli aiuti di Stato per affrontare l'emergenza alloggi. La consultazione finirà a luglio. Poi, al massimo al rientro dalle ferie, Palazzo Berlaymont procederà a comunicare le nuove norme. Ad occuparsi del dossier è innanzitutto la vice presidente esecutiva con delega alla Transizione Teresa Ribera, uno dei pochi membri socialisti di una Commissione targata inesorabilmente Ppe.

