Lucumì per l’Inter c’è una rivale in Serie A! Per l’attacco idee chiare

L’Inter ha gli occhi puntati su Lucumì per rinforzare l’attacco, ma in Serie A c’è una rivale pronta a ostacolare la corsa dei nerazzurri. Intanto, l’attesa si fa palpabile: nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore, con un contratto biennale che svela il cambio di marcia del club. Il mercato e le strategie si intrecciano in un’estate tutta da seguire.

Lucumì piace all'Inter, ma in Serie A un'altra squadra cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Beneamata. In avanti, gli obiettivi sono chiari. NELLE PROSSIME ORE IL COMUNICATO – Nelle prossime ore l'Inter annuncerà Cristian Chivu come nuovo allenatore del club. Niccolò Ceccarini aggiorna su Tmw: « Domani arriverà l'annuncio ufficiale di Chivu, che firmerà un contratto biennale ». UN ATTACCO DA RIAGGIORNARE – Sempre Ceccarini sui nomi (noti) per l'attacco nerazzurro: « In questo momento le attenzioni dei nerazzurri sono concentrate soprattutto sull'attacco dove le partenze sicure sono quelle di Correa (a un passo dal Botafogo) e anche Arnautovic.

Fenucci, assist all’Inter e ad altri club: «Lucumì ha una clausola!» - Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha fatto chiarezza sul futuro dei talenti rossoblù, tra cui Lucumì, difensore molto ambito anche dall’Inter.