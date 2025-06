L’Ucraina sotto le bombe Zelensky critica il tycoon | Putin uccide i bambini

La crisi in Ucraina si infiamma ancora, tra accuse di violenza e richieste di pace. Zelensky critica duramente Putin, mentre le immagini di distruzione e sofferenza continuano a scuotere l’opinione pubblica mondiale. In un contesto di tensione crescente, il conflitto si trasforma in un dramma umanitario senza precedenti, che chiede con urgenza una soluzione condivisa. Ma fino a quando potrà questa spirale di vendetta e distruzione essere fermata?

Boni Le fiamme del rogo ucraino hanno ripreso vigore come se un vento ancora più impetuoso e inarrestabile le stesse alzando con pericolosa ulteriore espansione proprio mentre pareva che le speranze pace avessero fatto qualche timido passo avanti. Vendetta, tremenda vendetta aveva gridato al mondo, attraverso i suoi portavoce, il presidente Vladimir Putin, l'uomo che non conosce il sorriso, dopo l'incursione dei corpi speciali di Kiev che hanno distrutto 41 aerei in territorio russo e danneggiato il ponte di collegamento in Crimea alcuni giorni fa. E così è stato con uno degli attacchi di bombe intelligenti e droni più massicci degli ultimi mesi.

