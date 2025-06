Luciano Spalletti non sarà più il CT della Nazionale italiana

Una svolta inattesa scuote il mondo del calcio italiano: Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale. Dopo anni di successi e sfide, il tecnico ha annunciato la sua uscita a seguito delle recenti delusioni, tra cui la sconfitta contro la Norvegia e l’esclusione dall’Europeo. La decisione apre un nuovo capitolo per il nostro movimento calcistico, lasciando spazio a interrogativi e speranze per il futuro.

Arriva la notizia ufficiale: Luciano Spalletti non sarà più il Commissario Tecnico dell'Italia a cominciare dalla fine della partita di domani contro la Moldavia. Lo ha comunicato lo stesso allenatore nella conferenza stampa pre-match, assumendosi tutte le responsabilità della sconfitta contro la Norvegia di venerdì scorso e il fallimento della campagna nell'Europeo dell'estate scorsa.

#Nazionale: Nella giornata di martedì ci sarà un confronto tra il Presidente della Figc Gabriele #Gravina e Luciano #Spalletti. A forte rischio la posizione del Commissario Tecnico dell’Italia (@FabrizioRomano e @MatteMoretto) Partecipa alla discussione

Sono giorni molto delicati per la Nazionale: il presidente federale, Gabriele #Gravina, è a Coverciano e sfrutterà i prossimi 2 giorni per confrontarsi con Luciano #Spalletti, concentrandosi però sulla partita di lunedì 9 contro la Moldavia. La gara sarà cruciale pe Partecipa alla discussione