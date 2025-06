Luciano Spalletti non è più il ct dell’Italia! Gravina mi ha esonerato | volevo rimanere

Luciano Spalletti non è più il ct dell'Italia: Gravina ha deciso di esonerarlo, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi. Dopo aver affrontato con passione la sua avventura sulla panchina azzurra, l'ormai ex allenatore ha ammesso di voler restare, ma le decisioni della FIGC sono state chiare. La sua indimenticabile esperienza si conclude, ma il suo impatto rimane forte e indelebile nel ricordo degli appassionati.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha preso la situazione in mano: dopo la partita di domani sera contro la Moldavia, Luciano Spalletti procederà alla risoluzione del contratto che lo lega alla Nazionale italiana di calcio. L’ormai ex CT dell’Italia, che non avrebbe voluto rinunciare all’incarico, lo ha comunicato in conferenza stampa. Luciano Spalletti verrà esonerato: “ Ieri sera sono stato un bel po’ col presidente e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di CT della Nazionale. Mi è dispiaciuto, poi visto il rapporto che abbiamo io non avevo nessuna intenzione di mollare. 🔗 Leggi su Oasport.it