Luciano Spalletti lascia la Nazionale | l’annuncio commosso in conferenza stampa

Luciano Spalletti lascia la Nazionale italiana in un momento di grande emozione, con il cuore colmo di sentimenti contrastanti. L'allenatore toscano, visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi, ha annunciato il suo addio durante la conferenza stampa prepartita contro la Moldova, un gesto che ha preso tutti di sorpresa e ha lasciato un segno profondo nel mondo del calcio. La sua decisione segna la fine di un’epoca, continuando a far parlare di sé.

Con voce rotta dall’emozione e le lacrime agli occhi, Luciano Spalletti ha annunciato il suo addio alla panchina della Nazionale italiana. Il tecnico toscano guiderà l’Italia per l’ultima volta domani sera contro la Moldova, poi lascerà ufficialmente il suo incarico. Un colpo di scena arrivato non tramite un comunicato della FIGC, ma direttamente dalle parole dell’allenatore, che ha interrotto la conferenza stampa prepartita per comunicare la decisione. «Ieri sera il presidente mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico. A me è dispiaciuto. Non avevo intenzione di lasciare, avrei voluto continuare il mio lavoro», ha detto Spalletti, visibilmente provato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it